Shoppingbeurs in het College 02 maart 2018

Op 21 en 22 april vindt een shoppingbeurs in de gebouwen van het College aan de Broekstraat. Het is de bedoeling zoveel mogelijk standhouders te ontvangen die hun producten en diensten aanbieden. "We hopen op heel wat standen van plaatselijke bedrijven en home party organisatoren", zegt Tanja van de organisatie. "Bovendien willen we verschillende miniondernemingen uit de Tiense scholen de kans bieden hun producten aan de man te brengen." De toegang is volledig gratis en voor de eerste 75 bezoekende gezinnen is er een goodiebag voorzien. Een cavabar en springkasteel zullen zorgen voor een leuke sfeer. Wie wil inschrijven voor een standje, kan mailen naar shoppingbeurs @effb.be of bellen naar 0475/58.39.42. (VDT)