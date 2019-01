Sharina start nieuwe zaak in Leuvensestraat vdt

18 januari 2019

Sharina Degeest houdt het voor bekeken in het Oud College. Zij baatte hier samen met Noémie Peeters ‘Basil Noir’ uit, waarbij ze zorgde voor kleding en accessoires en Noémie het stationary-gedeelte aanbracht. Noémie groeide intussen door in de O-TOKI in Kumtich, samen met Sara Truyens, en Sharina zet nu ook de stap naar een volwaardige zaak in de Leuvensestraat 52, waar vroeger Envie gevestigd was. “In het Oud College heb ik de kans gekregen om mijn concept uit te proberen en te zien of dit iets is wat ik graag doe. Na een evaluatie heb ik besloten om een stap verder te zetten. Ik zal mijn concept dus verder uitbaten en uitbreiden naar concept store-beauty bar aangezien ik ook visagiste en haarstyliste ben. Ik hoop door mijn verhuis nog meer mensen uit Tienen en omstreken te mogen ontvangen en een vaste waarde in Tienen te worden. Vanaf maart zal ik dus te vinden zijn in de Leuvensestraat 52, maar een exacte datum heb ik nog niet.”