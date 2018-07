Sergio en Christoff op 10de dorpsfeesten 27 juli 2018

02u24 0 Tienen Vissenaken Leeft organiseert nu al voor de 10de keer de dorpsfeesten. "Speciaal voor deze jubileumeditie wordt ook een Festinakenbier gebrouwd en worden postzegels uitgegeven", aldus voorzitter Wim Bergé.

De feesten vinden plaats op 1 en 2 september. Geïnteresseerden kunnen nu al inschrijven via www.vissenakenleeft.be voor de zevende editie van de T-run op zaterdag 1 september, waarvoor 300 deelnemers verwacht worden aan het Sint-Pietersplein. Hoogtepunt wordt Festinaken vanaf 20 uur met optredens van Get Ready, Sergio en Christoff. Zondag 2 september wordt om 10.30 uur aangevat met een kerkconcert door Astrid Van Kelecom en Petra Heeren. Vanaf 10.30 uur is er een oldtimersmeeting. Na de dorpsbarbecue loopt in de namiddag een kunst- en ambachtenmarkt en wordt weer uitgepakt met een zeepkistenrace, georganiseerd door KLJ. Er is doorlopend kermisanimatie en er wordt afgesloten met Vissenaken Zingt. (HCH)