Septemberkermis in Oplinter herleeft 21 augustus 2018

02u30 0 Tienen Sinds de sluiting van De Kroeg in augustus vorig jaar, het enige café in Oplinter, werd het heel stil in het dorp. KLJ Oplinter en wielerclub Het Vliegend Wiel organiseerden daarom al de traditionele kermis in juli en nu lijkt ook de septemberkermis een tweede leven te krijgen dankzij een nieuw kermiscomité.

Het kermiscomité bestaat uit enkele goede vrienden van De Kroeg en de plaatselijke voetbalvereniging uit het liefhebbersverbond Rood-Groen Oplinter. "We hebben besloten om er een dolle driedaagse van te maken", zegt Andy Reniers. "Op vrijdag 31 augustus geeft Rood-Groen om 20 uur de aftrap van een competitiematch met de veteranen aan de terreinen aan de Dalweg. Tijdens en na de match is er de gekende Zware Bierenavond met bekende en minder bekende streekbieren. Er zijn uiteraard ook frisdranken verkrijgbaar. Inkom is gratis." Op zaterdag 1 september begint het kermiscomité er om 13 uur aan. Voor de kinderen is er eendjesvissen en een springkasteel. Voor de iets ouderen wordt een praatcafé met aangepaste muziek en lekkere dranken aan democratische prijzen opgezet. "Vanaf 20 uur gooien we alle remmen los met de Foute Party onder leiding van DJ Alex", zegt Tim Dewaelheyns, vroeger uitbater van De Kroeg. "We voorzien een prijs voor de foutst verklede gast. Dus hoe fouter verkleed, hoe meer kans op de prijs." Op zondag 2 september kan je vanaf 9.30 uur komen kaartspelen dankzij de medewerking van de Stokse Kaartersclub. Om 13 uur opent het praatcafé en ook de animatie is weer aanwezig, net als DJ Alex die vanaf 20 uur weer voor de nodige ambiance zal zorgen. Op zaterdag en zondag vinden alle activiteiten plaats in het gelegenheidscafé Den Hangaar aan de Oplintersesteenweg 553 in Oplinter. De inkom is gratis. (VDT)