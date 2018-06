Seniorenzorg in de kijker 13 juni 2018

Op initiatief van André Moreau kwam OCMW-voorzitter Tom Lacres uit Sint-Laureins spreken over de seniorenzorg in het Democratenhuis in Tienen. De zorg die senioren nodig hebben, schommelt van licht tot zwaar, zo lichtte Lacres toe.





"In de rusthuizen of woonzorgcentra zijn er praktisch overal wachtlijsten, maar de senioren die het meest hulp nodig hebben, zouden voorrang moeten krijgen. Een centrum voor kortverblijf is slechts een tijdelijke oplossing, en mits aanpassingen van hun woning en mobiele mantelzorg kunnen senioren langer in hun huis blijven".





(HCH)