Seniorennamiddag in de Kronkel Christian Hennuy

02 maart 2019

17u57 0

De Landelijke Gilde Vissenaken organiseert op dinsdag 5 maart van 14 tot 18 uur een seniorennamiddag met koffie en taart in de Kronkel aan de Kronkelweg. Reserveren is noodzakelijk: http://vissenaken.landelijkegilden.be of 0495/44.67.99