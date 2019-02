Senioren op avontuur met GPS Christian Hennuy

20 februari 2019

13u00 2

Op donderdag 14 maart organiseert S-Plus Tienen avontuurlijke GPS-wandelingen in de Ardennen, in samenwerking met S-Sport Zoutleeuw. Hiermee zetten Marcel Logist en Gilbert Vandervelpen de traditie van de wandelingen verder. Met deze overgang van landelijke wandelingen naar GPS-wandelingen van ongeveer 20 kilometer wordt het avontuurlijke nagestreefd, met nadruk op mooie panorama’s en avontuur. Deze wandelingen duren ongeveer 5 uur, pauze inbegrepen. Een rugzak met eten en drinken is dan ook vereist tijdens de wandeling. De eerste afspraak vindt plaats op donderdag 14 maart om 7.30 uur aan de carpoolparking in Rommersom-Hoegaarden of om 9 uur aan de kerk van Courtil. Men moet wel inschrijven voor 7 maart. Info: 016/81.99.49, of 0476/29.93.87 of gilbert.vandervelpen@skynet.be.