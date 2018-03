Senioren leren alles over vallen 10 maart 2018

In het Democratenhuis vond afgelopen woensdag een spreeknamiddag plaats over valpreventie bij senioren. Gastspreker was Paul Rabau, voorzitter van de Kinesitherapeuten Kring Tienen. Hij besprak de letsels ten gevolge van vallen bij 65-plussers. "Een derde van alle 65-plussers valt gemiddeld een keer per jaar. Het vallen neemt toe met de leeftijd. Uit de statistieken blijkt dat vrouwen gemakkelijker vallen dan mannen. De helft van de 75-plussers met een heupfractuur overlijdt binnen het jaar. Een valincident is dan ook de vijfde doodsoorzaak bij 75-plussers", aldus Rabau. Volgens hem kan vallen in de meeste gevallen voorkomen worden, mits er maar voldoende opgelet wordt en er kleine ingrepen aan de woning gebeuren.





(HCH)