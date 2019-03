Scouts Bergrakkers viert 70ste verjaardag, en dat feest wil burgemeester Partyka voor geen geld missen Vanessa Dekeyzer

05 maart 2019

13u04 0 Tienen Scouts Bergrakkers viert haar zeventigste verjaardag. Het feestweekend start op vrijdag 15 maart met een scoutsreüniecafé voor oud-leiding. Een van de aanwezigen hierop is huidig Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V). Zij was 20 jaar actief bij deze jeugdvereniging, eerst als lid, dan als leidster en daarna als eerste vrouwelijke groepsleider.

Op 13 maart 1949 sloot onderpastoor Jos Vanhoubroeck een groep van jongeren aan bij het toenmalige scoutsverbond. Dit jeugdgroepje bestond uit bergkrekels (zangertjes van het koor in de St. Germanuskerk) en misdienaars. Hun speelplek was de Veemarkt, het oefenplein van de soldaten en het Martelarenplein. Snel volgden typische scoutstradities als beloften, het zomerkamp en hun eigen maandblad ‘Rakkersblad’.

Nieuw tijdperk

Vanaf 1957 brak een nieuw tijdperk aan voor de Bergrakkers. Deken Pieter Verdroncken kocht de grond van het vroegere gasthuis in de Potterij. Dit terrein is na al die jaren nog steeds de verzamelplaats voor alle zaterdagse vergaderingen. “De huidige lokalen werden gebouwd door de St. Germanusparochie in 1998”, zegt Kristof Ruytings, groepsleider van de Bergrakkers. “Vandaag de dag zijn we nog steeds één van de grootste jeugdbewegingen van Tienen, waar jongeren zich elk week kunnen uitleven.”

“De scouts, dat was ons leven”, zegt burgemeester Partyka. “De tentenkampen in de Ardennen waren het hoogtepunt van het jaar, met als vaste ingrediënten: vuurwacht, een driedaagse wandeltocht en vooral urenlang koken op een zelfgesjord houtvuurtje en vervolgens de zwartgeblakerde potten weer doen blinken door ze te schuren met gruis uit de rivier. Iedere generatie oud-leiding heeft herinneringen aan grote en kleine avonturen, van de buitenlandse jamboree’s tot een kampterrein dat overstroomt door regen.”

Wat we vooral geleerd hebben bij de scouts, is dat je niet veel nodig hebt om de beste tijd van je leven te hebben Katrien Partyka, burgemeester van Tienen en ex-lid van de Bergrakkers

“Wat we vooral geleerd hebben, is dat je niet veel nodig hebt om de beste tijd van je leven te hebben. Met wat tenten en sjorbalken hadden we de beste tijd van ons leven. Samen werken aan iets, verantwoordelijkheid nemen, zorgen voor elkaar, zijn waarden die we op de scouts meegekregen hebben. Ik heb daar meer geleerd dan op school. Ik heb dan ook het grootste respect voor jeugdbewegingen en hun leiding. Wat zij doen, is van onschatbare waarde.”

Naast het reüniecafé is er op zaterdag 16 maart een groots stadsspel en een gezellige brunch voor alle leden. Het weekend sluiten de Bergrakkers af met een viering in de St.-Germanuskerk. Na afloop van deze viering kan je een kijkje gaan nemen in een uniek scoutsmuseum met alle hoogtepunten van de voorbije 70 jaar. Dit scoutsmuseum is open tot eind maart en komt er dankzij de steun van het scoutsmuseum in Leuven. Je kan het museum bezoeken als de St. Germanuskerk open is.