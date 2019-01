Scouts Bergrakkers viert 70-jarig bestaan vdt

30 januari 2019

Op 13 maart vieren de Bergrakkers hun zeventigste verjaardag. Dit uniek jubileum laten de scouts niet passeren zonder enige festiviteiten. “Op vrijdag 15 maart organiseren we een scoutsreüniecafé. Dit is uitsluitend open voor oud-leiding. De deuren openen omstreeks 19.30 en om klokslag 20 uur klinken we samen met de Moeze, de burgemeester en alle oud-leiding op onze verjaardag. Kom je in scoutuniform, dan is je eerste drankje op onze kosten!"

Op zaterdag 16 maart wordt 70 jaar Bergrakkers gevierd met alle leden. De dag start omstreeks 10.30 uur met een brunch op het Rakkersveld en het einde van de vergadering is voorzien rond 17 uur. “We sluiten het weekend zondag af met een viering in de St. Germanuskerk om 10.30 uur. Leden zijn welkom op het Rakkersveld vanaf 9.30 uur om samen, in stoet, naar de mis te wandelen. Na de viering kan je een kijkje nemen in een uniek museum waar de geschiedenis van Scouts Bergrakkers centraal staat. Dit museum is vier zondagen lang te bezichtigen in de St. Germanuskerk."