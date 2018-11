Scholen kampen met inbrakenplaag Geen buit, wel veel schade in Klein Atheneum

Kristien Bollen

20 november 2018

19u26 0 Tienen In basisschool ‘t Klein Atheneum in de Oude Vestenstraat in Tienen werd dinsdagochtend rond 7 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden. De daders maakten bijna niets of niets buit, wel werd er veel schade en wanorde aangericht. Ook andere scholen werden recent slachtoffer van inbrekers.

“Langs waar de dieven zijn binnengekomen is niet heel duidelijk, vermoedelijk langs het lerarenlokaal”, vertelt directrice Tanja Maes. “Zowat alle burelen en klaslokalen werden grondig doorzocht. De schade is enorm, zowat iedere deur, zowel binnen als buiten werd opengebroken. Bij sommige deuren lijkt de schade mee te vallen, omdat enkel de klink is afgebroken. Helaas gaat het in vele gevallen om branddeuren, die volledig vervangen moeten worden. Er lijkt niets gestolen te zijn, al zal dat pas duidelijk zijn als alles weer netjes is opgeruimd.”

Dieven hadden het in de nacht van vrijdag op zaterdag nog gemunt op een school in de Stationsstraat te Zoutleeuw. Zij braken een oud raam open en verschaften zich zo toegang tot het gebouw. In het centraal secretariaat graaiden zij een groot aantal sleutels mee, waarmee ze deuren open kregen en de verschillende lokalen doorzochten. In het bureel van de directie slepen ze een kluis open en konden ze 2.000 euro buitmaken.



Met de gestolen sleutels konden zij eveneens in een tweede vestiging van de scholengroep in de Sint-Truidensestraat binnen geraken. Ook daar doorzochten de daders alle lokalen. Er werd nog wat speelgoed en materiaal van de geluidsinstallatie gestolen.

Afgelopen weken waren er nog inbraken in een schooltje in Budingen bij Zoutleeuw, een schooltje in Linter en in een kinderopvang in dezelfde gemeente. Korpschef van de politiezone Landen-Linter -Zoutleeuw Stephan Gilis: “Er is inderdaad sinds de maand oktober een opmerkelijke toename van inbraken in schooltjes. Vermoedelijk is dit het werk van een bende. Eerder waren er in de provincie Limburg al heel wat meldingen van inbraken in scholen. Of het mogelijk om dezelfde daders of een andere groep gaat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. In ieder geval doen we meer preventieve patrouilles in de schoolomgevingen.”

Wat maakt scholen dan zo aantrekkelijk of zijn ze een makkelijk doelwit ? “De dieven slaan meestal in het weekend toe in de scholen. Dan is er geen of nauwelijks activiteit in de school en dat geeft inbrekers dus wel ruim de tijd om ‘ongestoord’ te werk te gaan. De buit is meestal niet heel omvangrijk, maar vaak is er wel ergens wat (klein) geld te vinden. Van verkoop van drank en eten of er is net een bijdrage opgehaald voor een schooluitstap. Ook al hebben verschillende scholen wel een alarminstallatie, weten de inbrekers die te omzeilen. Het is voor die scholen praktisch onhaalbaar om op ieder raam of deur een alarmsensor te laten plaatsen.”