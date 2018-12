Schoenenactie Kiwanis bij BOM Christian Hennuy

10 december 2018

De schoenenactie van Kiwanis Tienen Hageland vond plaats in de lokalen van de Bezorgd om Mensen (BOM), en dit reeds voor het vijfde jaar op rij. Kiwanis Tienen Hageland zorgde voor de aankoop, ophaling en verzameling van deze schoenen bij nationale en internationale schoenhandelaars en was natuurlijk present voor hulp tijdens de bedeling bij de BOM. Op de dag zelf gingen meer dan 600 paar schoenen over de toog voor een totale winkelwaarde van meer dan 40.000 euro. De schoenen werden verkocht aan kansarme gezinnen uit de regio voor een symbolische prijs van 2 euro per paar schoenen, wat op zijn beurt zorgde voor een opbrengst van meer dan 1.200 euro voor de BOM. Deze opbrengst zal bij de BOM aangewend worden voor de aankoop van levensmiddelen voor de minderbedeelden.