Schilderwerken van Marie-Claire Thys Christian Hennuy

15 januari 2019

13u49 0

Tienenaar Marie-Claire Thys stelt haar werk tentoon in Pand10, het voormalige stationsbuffet. Tijdens de vernissage op vrijdag 18 januari van 19 tot 20 uur, vertelt ze alles over haar werk. “Kunst is emotie, leven is emotie. Ik schilder mensen tussen de dingen. De mens geeft betekenis aan de dingen. Ik geef betekenis aan de dingen als ik ze schilder. Mijn schilderijen roepen vragen, gedachten en gevoelens op bij wie ze bekijken. Zo is kunst emotie, zoals het leven zelf”, aldus de kunstenares.