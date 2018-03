Schilder José Van Aerschot brengt debuutroman uit 28 maart 2018

02u26 0 Tienen José Van Aerschot (72) uit Kumtich, die zich in het verleden vooral toelegde op schilderen, heeft een eerste roman uitgebracht: Fatale Kinderwens.

De schilder liep al langer rond met het idee om een boek te schrijven. "De inspiratie vond ik in mijn vroegere job in de toerismesector", vertelt hij. "Maar een groot deel komt ook uit mijn eigen fantasie. Het verhaal op zich is dus pure fictie. Maar de locatie waar het zich afspeelt - Lloret de Mar - strookt met de werkelijkheid."





Het verhaal gaat over een koppel op reis. De vrouw heeft een obsessieve kinderwens, wat uitdraait op een drama, met zware gevolgen voor het hoofdpersonage. "Het is een volks en herkenbaar boek, zeker voor wie ooit in Lloret de Mar geweest is." Het boek telt 190 bladzijden, kost 19,99 euro en is online te bestellen bij Uitgeverij Boekscout. Je vindt 'Fatale Kinderwens' ook in de boekhandel en binnenkort op bol.com. (VDT)