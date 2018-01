Scheurkalender houdt je maand weg van alcohol OPBRENGST GAAT NAAR VZW KINDERKANKERFONDS VANESSA DEKEYZER

27 januari 2018

03u44 0 Tienen Industrieel vormgever Peter Rydlakowdki brengt op 1 maart een '30 dagen zonder alcohol'-scheurkalender uit. Tournée Minérale zal er dan net opzitten, en die timing is niet toevallig gekozen. "Ik schat dat er veel mensen zullen zijn die het effect van dertig dagen zonder alcohol bij anderen zien, en alsnog de uitdaging willen aangaan."

Peter is altijd wel bezig met het uitvinden van allerlei dingen. Zo ontwikkelde hij eerder al de pet-clip, een handige tool om je drankfles bij te houden die een groot succes gebleken is op festivals. Maar in maart komt hij voor de dag met iets helemaal anders: een scheurkalender. En natuurlijk geen klassiek model. "Voor zover ik weet, is dit de eerste '30 dagen zonder alcohol'-scheurkalender op de planeet", klinkt het. "Je gaat de uitdaging aan in om het even welke maand van het jaar - een vaste startdatum is er niet. Zodoende kan je de kalender ook als een cadeau aan vrienden, familie of collega's geven."





Koppig en volhardend

De scheurkalender start bij '30' en telt dag na dag af naar '0'. "Aan de voorzijde van elk scheurstrookje vind je een motiverende spreuk, aan de achterzijde een heerlijk mocktailreceptje om bij te houden", toont Peter. "Je kan de kalender ook op een eenvoudige manier omvormen tot staander, dankzij het uitklapbare ezeltje op de rug." De kalender werd intussen 'Ukaidi' gedoopt, wat 'koppig en volhardend' betekent in het Swahili. "Je moet dan ook koppig of volhardend zijn om de uitdaging aan te gaan", legt Peter uit. "Deze '30 dagen zonder alcohol' is de eerste kalender in het rijtje. Zitten ook nog in de pijplijn: '30 dagen zonder snoep', '30 dagen zonder vlees', '30 dagen zonder frisdrank' en '30 dagen met groenten'."





Alcohol en kanker

De opbrengst van de eerste kalender gaat naar de vzw Kinderkankerfonds. "Na een gesprek met deze vrijwilligers wilde ik echt helpen, omdat hun verhalen mij diep geraakt hebben. Daarnaast is alcohol een onderschatte trigger voor kanker. Momenteel ben ik nog op zoek naar handelaars, scholen en apothekers die de Ukaidi-kalender willen verdelen. De eerste exemplaren zijn beschikbaar vanaf 1 maart, met een oplage van duizend stuks."





Geïnteresseerde verdelers mogen Peter steeds contacteren via e-mail op info@cheroni.com. Meer informatie via www.facebook.com/Ukaidi.