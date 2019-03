Schepen Tombeur gaat dagje meedraaien in het woonzorgcentrum Keienhof “Hier komt meer bij kijken dan ik dacht” Vanessa Dekeyzer

21 maart 2019

16u09 6 Tienen Schepen van Mensen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Ine Tombeur (N-VA) ging vandaag vrijwillig hulp bieden aan het personeel van het woonzorgcentrum Keienhof in Kumtich. “Ik wilde dit doen omdat ik tijdens de verkiezingscampagne gezegd heb dat ik enorm veel respect heb voor mensen die in de zorgsector werken”, aldus Ine.

De shift voor Ine begon vanochtend om 7 uur met een briefing. Daarna liep ze mee met de zorg. “Ik mocht dus mee de bewoners gaan wassen en aankleden”, vertelt Ine. “Hierna was het tijd voor het ontbijt, dat ik mee mocht uitdelen. Vervolgens werden de bedden opgemaakt en ververst en kreeg ik de kans om een praatje te doen met de bewoners. Zo werd het al snel middag en kon ik mijn steentje bijdragen aan de bedeling van het middagmaal. Dat was een hele klus vond ik, want er was soep, hoofdgerecht en dessert. En er moest rekening gehouden worden met diëten en andere voedingsvoorschriften.”

Ine ondervond door mee te draaien dat ze echt kennis kon maken met de werking van het woonzorgcentrum. “Ik kende het personeel en de werking van het OCMW al uitgebreid, maar met de mensen van het woonzorgcentrum had ik nog niet echt kunnen kennismaken. Ik wilde hier daarom werk van maken en wanneer je ook effectief een shift meedraait, leer je de werking echt kennen en voel je wat er leeft op de werkvloer. Ik denk wel dat het personeel mijn inzet waardeerde. De werknemers hebben uitgebreid over hun werk verteld en over wat er zou kunnen verbeteren.”

Afwas en was

Ine schrok er wel van dat er enorm veel afkomt op het personeel. “Het is niet enkel de verzorging, maar ook de afwas en de was. En toch blijven die mensen hun werk met de glimlach doen. Het was mooi om te zien op welke manier de nodige zorg besteed wordt aan de vrouwelijke bewoners. Wanneer ze, eens gekapt en opgesmukt, een complimentje kregen over hun uiterlijk, zag je ze gewoon glunderen. Tijdens de babbeltjes met de bewoners was het ook leuk om te zien dat er nog veel humor aanwezig is, net als vriendschap. Zo zijn er twee weduwes, die mekaar dagelijks opzoeken en samen activiteiten doen. Ze steunen mekaar in verdriet en beuren elkaar weer op.”

Ine beseft dat de ouderenzorg een hele uitdaging zal blijven. “Je hebt de Vlaamse zorgcriteria voor subsidies, maar je moet dat ook naar de werkvloer vertaald krijgen. Bij iemand die bijvoorbeeld nog redelijk zelfstandig is, moet je soms meer tijd aan de zorg besteden omdat die bijvoorbeeld regelmatig haar kamer verlaat en ben je sneller klaar met iemand die niet meer mobiel is. Maar daar houden de zorgcriteria geen rekening mee in de vertaling naar de subsidies.”

Denkoefening

Het stadsbestuur maakt momenteel een grondige studie- en denkoefening over het woonzorgcentrum Keienhof. “Dat we zorg willen verzekeren voor onze oudere inwoners staat buiten kijf”, aldus Ine. “Momenteel is Geert Roggen terug directeur en daar zijn we blij om. Dit geeft ons de tijd en de ruimte om de volledige denkoefening over het woonzorgcentrum te maken. Ik vond het alvast een heel leerrijke werkdag. Ik heb gezien dat er ook heel wat achter de schermen bij komt kijken en heb alleen maar meer respect gekregen voor het personeel.”