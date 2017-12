Schepen Poffé wil dat stadhuis in centrum blijft 02u34 0 Archieffoto Baert Het stadhuis van Tienen in het centrum. Tienen Het stadsbestuur trekt in het budget 2018 een bedrag van 300.000 uit voor de tijdelijke herinrichting van het stadhuis op de Grote Markt. Ook dit jaar werd er al 160.000 euro geïnvesteerd in het gebouw. Enkele jaren geleden werd de piste bewandeld om de stadsdiensten te laten verhuizen naar de Kazernesite, maar daar lijkt verleden tijd.

"We zijn voorstander om het stadhuis op de Markt te houden, in het centrum van de stad", zegt schepen van Patrimonium, Eddy Poffé (Open Vld). "Vandaag proberen we via ons beleid zoveel mogelijk mensen naar het centrum te lokken, om er te wonen, winkelen en handel te drijven. Wanneer je dan zelf uit het centrum vertrekt, geef je niet meteen het goede voorbeeld. Heel wat mensen verplaatsen zich vandaag naar het centrum om naar het stadhuis te komen en doen dan meteen een boodschap of gaan iets drinken of eten. Zo steun je ook de lokale handel en horeca."





"Make-over op termijn"

Maar het gebouw is dringend aan renovatie toe. "We zijn nu al bezig met aanpassingen, zoals een nieuwe onthaalbalie en vervanging van bureaus, maar we zijn er ons goed bewust van dat er op termijn een totale make-over moet komen", aldus schepen Poffé.





"Daarnaast moeten we rekening houden met de integratie van het OCMW en het stadsbestuur. Wie zal waar blijven zitten en welke diensten zetten we waar. Dat is een hele puzzel, die nog moet gelegd worden. Voor die opdracht schakelen we nu een studiebureau in, die richting moet geven aan de uiteindelijke plannen."





Het naastgelegen politiegebouw werd onlangs bijkomend in gebruik genomen door de preventie-en communicatiedienst. En er wordt in de wandelgangen gesproken over een verdere uitbreiding via de aankoop van het vroegere pand Jopan in de Peperstraat. "We kunnen daar momenteel geen uitspraak over doen", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Dat is allemaal nog veel te voorbarig." (VDT)