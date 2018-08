Schade aan raam Pollepelstraat 24 augustus 2018

02u28 0

Woensdag stelde de bewoonster van een woning in de Pollepelstraat tijdens het kuisen van de ruiten aan de voorzijde van de woning schade vast aan een van de aluminiumramen.





Het ging om lichte braakschade. Het is niet geweten van wanneer die schade dateert, de vorige kuisbeurt was in het begin van de maand en toen was die schade er nog niet. De politie stelt een pv op voor poging tot inbraak. (VDT)