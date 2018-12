Schaatsen kan nog tot 6 januari vdt

29 december 2018

WinterMagie draait nog steeds op volle toeren. Tot en met zondag 6 januari kan je terecht in het winterschaatsdorp op de Grote Markt. “In het begin was het aantal schaatsers beperkt omwille van het slechte weer, maar sinds de vakantie gaat het beter”, zegt schepen van Evenementen, Gijsbrecht Huts (N-VA). “Sinds de vakantie zijn er ook veel bezoekers van buiten Tienen, die positief verrast zijn door de gezellige sfeer. Ze zeggen dat het een verplaatsing zeker waard is.” De evenementen in het schaatsdorp zijn terug te vinden op Facebook en op de website. Wie wil schaatsen op oudjaar en nieuwjaarsdag kan dat van 12 tot 18 uur. Anders is de piste open van 12 tot 21 uur tijdens de week en van 12 tot 22 uur op zaterdag en zondag.