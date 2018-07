Sarah Wagemans zoekt sponsoring voor The Track Australië 12 juli 2018

02u29 0 Tienen De Tiense ultraloopster Sarah Wagemans, Tiense Sportvrouw van het Jaar, neemt in mei 2019 deel aan de The Track Australië, waarbij ze 520 kilometer op tien dagen tijd moet afleggen. Daarbij krijgt ze het gezelschap van nog twee andere Belgische mannen.

"Dit is een bijzondere wedstrijd, want de meeste ultrawedstrijden zijn nooit meer dan 260 kilometer. Dit keer moet ik het dubbele afleggen. De wedstrijd is ook uniek, want ze vindt maar om de twee jaar plaats. Er doen ook maar dertig mensen vanuit de hele wereld mee." Sarah zal de wedstrijd moeten afleggen onder hete temperaturen en met een rugzak van vijftien kilogram. "Ik zal weer op astronautenvoeding moeten leven. We krijgen ter plaatse enkel water en zouttabletten. Ik weet dus wat me te wachten staat, maar ik geloof dat mijn mentale kracht me weer tot de eindmeet zal brengen." Sarah is nog op zoek naar sponsoring voor dit avontuur. Wie dat wil, kan een bijdrage storten op BE75 3770 9763 1951. (VDT)





Meer over Sarah Wagemans

sport