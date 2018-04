Sara opent pop-up O-TOKI in oude College 26 april 2018

02u41 0

Grafisch vormgeefster Sara Truyens uit Kumtich is de vrouw achter O-TOKI workshop-studio, een nieuwe pop-up in het oude College. In het trendy interieur kan je workshops volgen om hippe deco-en lifestyle-items zelf te maken. Ook voor de uitwerking van feesten of originele teambuildings ben je hier aan het juiste adres. O-TOKI is open op dinsdag van 10 tot 14 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Vaste workshops zijn op donderdag (19 tot 22 uur). Je kan Sara contacteren op het nummer 0479/53.55.95 of via sara@otoki.be.





(VDT)