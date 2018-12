Sara en Noémie ruilen pop-up in het Oud College voor zaak in Kumtich vanessa dekeyzer

17u43 0 Tienen Grafisch vormgeefster Sara Truyens uit Kumtich startte in april de pop-up O-TOKI op in een van de lokalen van het Oude College in Tienen. In het trendy interieur kon je workshops volgen om hippe deco-en lifestyle-items zelf te maken. Sara groeit nu door en opent haar eigen zaak in Kumtich. Hierin krijgt ze versterking van Noémie Peeters, die eerder ook een pop-up zaak op de oude College-site runde.

“Noémie was het ‘Noir’ gedeelte van Basil Noir, waar ze grafisch werk deed”, vertelt Sara. “Deze zomer hebben ze beslist om met het stationery-gedeelte te stoppen. Basil blijft dus in de Oude College met kledij. Noémie en ik hebben elkaar gevonden in onze gedeelde achtergrond, grafische vormgeving en onze voorliefde voor sfeer maken en gezelligheid creëren. Het was altijd onze bedoeling om een vaste locatie te openen, maar we vonden het interessant om in een pop-up te starten terwijl we de vaste locatie aan het verbouwen waren. Het leuke project in het Oude College leek ons interessant om bij aan te sluiten. Dat bleek ook, want het was de ideale plek om een deel van ons concept aan te bieden, toffe mensen te leren kennen en zo onze ideeën verder uit te bouwen.”

De naam O-TOKI vindt zijn oorsprong in het Japans. Toki betekent ‘tijd van mogelijkheden’. “Sfeer en gezelligheid zijn vaste waarden die voelbaar zijn in alles wat we doen”, vertelt het duo. “O-TOKI is een plek waar mensen samen komen, verhalen worden verteld en herinneringen worden gemaakt. Onze studio is een unieke locatie voor kleine evenementen, van intiem trouwfeest tot babyborrel, van seminarie tot bedrijfsreceptie.”

“We zijn sfeermakers met een groot hart voor gezelligheid”, zegt Noémie. “Dit uit zich in de manier waarop we met mensen omgaan en hoe we ruimtes aankleden. Een feestje in het vooruitzicht? Geen stress, we helpen je graag. Iedereen is uniek en elk feestje daarbij speciaal, daarom werken we graag op maat van elke klant. Wij staan klaar om jullie zorgeloos en in een huiselijke sfeer te ontvangen. Ook voor een business meeting kan een originele omgeving inspirerend werken. Wij zorgen voor de catering en de praktische organisatie van vergaderingen, teambuildings, recepties of een bedrijfsfeesten. Bij O-TOKI kan je tenslotte leuke workshops volgen. Een van onze passies is het creëren van hippe lifestyle- en deco-items en deze delen we graag met anderen. We proberen te inspireren en vorm te geven.” Zo kan je bij Noémie terecht voor de vormgeving van alle soorten drukwerk op maat en voor interieur stylingopdrachten kan Sara je begeleiden en concepten voor je uitwerken.” Alle info vind je op www.o-toki.be.