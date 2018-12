Sanderloop levert meer dan 11.000 euro op vdt

21 december 2018

12u17 0

Op 9 december kon je deelnemen aan de Sanderloop, een warme actie van GO! Basisschool De Uilenboom in Vissenaken in samenwerking met Sportief Vissenaken en Crossing Vissenaken om verder onderzoek naar leukemie te steunen via het Ariane Fonds. Aanleiding voor het initiatief was de harde diagnose die Sander, net 18 jaar geworden, kreeg: acute leukemie. Maar liefst 700 mensen namen deel aan de Sanderloop en of steunden het initiatief op een andere manier. Zo werd een bedrag van maar liefst 11.751,68 euro ingezameld. Sander en ‘zijn’ team mochten de cheque zopas officieel gaan overhandigen in het provinciaal domein van Wachtebeke waar StuBru uitzendt tijdens de Warmste Week van Music For Life. “Ik ben ontzettend blij verrast dat er zo’n gigantisch bedrag kon ingezameld worden”, zei Sander. “Dat doet veel deugd.” Als kers op de taart mocht Sander nog een plaatje aanvragen. Dat werd Zoutelande van BLØF.