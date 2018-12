Samen zingen in oud college Christian Hennuy

13 december 2018

Wegens het succes van de eerste ‘Samen zingen’, komt er een opvolger op zaterdag 15 december van 19.30 uur tot 23 uur in de grote of kleine living bij D&A, aan de Broekstraat 31. De microfoon staat open vanaf 20 uur. Wie zeker wil zijn van een zitplaats in de grote living, kan die voor 5 euro reserveren ter plaatse bij D&A of via tel 016/ 84. 50. 05. Dit reservatiegeld gaat integraal naar het College-Fonz / goeie-doelen-kas(t).