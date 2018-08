Salsa in Pand 10 07 augustus 2018

Beleef de zomer mee in Pand10, het voormalige stationsbuffet met 'Pand10 Summer' en elke zaterdag een specifiek thema. Op zaterdag 11 augustus van 14 tot 23 uur is het thema 'Salsa'. Van 14 tot 16 uur is er een workshop salsa-saus maken. Vanaf 20 uur is er het optreden van Pa'Bailar & een workshop basisstappen Cuban.





Daarna volgt een Salsa party met bekende en minder bekende Cubaanse klassiekers. (HCH)