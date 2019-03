S-Plus Tienen overhandigt ‘Eisenbundel Tiense Senioren 2019-2024' aan het stadsbestuur vdt

06 maart 2019

16u25 0 Tienen S-Plus Tienen, de socialistische senioren vereniging van Tienen, werkte maanden aan de opmaak van de eisenbundel. In die periode werd in dialoog en overleg gegaan met de Tiense senioren om hun noden en wensen te kennen.

“Uit deze verschillende overlegmomenten en de input van verschillende senioren en verenigingen, heeft deze eisenbundel zijn huidige vorm gekregen”, klinkt het bij S-Plus. “Gezien het uitblijven van een beleidsnota vanwege de nieuw aangestelde coalitie, werd deze eisenbundel overgemaakt aan de huidige beleidsverantwoordelijken.”

Tussen vandaag en 2024, het einde van de huidige lokale bestuursperiode, zal het aantal 60- plussers in Vlaanderen groeien met bijna 15 procent. Samen zullen de 60-plussers dan bijna 30 procent van de Vlaamse bevolking uitmaken. “Meer mensen leven steeds langer en we moeten ook stellen dat ouderen in vergelijking met vroeger actiever, zelfstandiger, gezonder en meer zelfredzaam zijn dan enkele decennia geleden. Het fenomeen van vergrijzing vraagt van de lokale besturen een actief lokaal ouderenbeleid.”

Elke oudere moet de mogelijkheid krijgen om binnen zijn specifieke levensomstandigheden ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevordert. Dat staat zo vermeld in de eisenbunden. “Elke oudere moet deel uit kunnen blijven maken van ons sociaal en economisch leven, moet maatschappelijk kunnen participeren en zich blijven ontplooien. Minder mobiel zijn of een handicap hebben, is geen reden om er niet bij te horen”, klinkt het. “Daarnaast is beleidsparticipatie van ouderen als ervaringsdeskundige essentieel. Senioren moeten in de eerste lijn betrokken blijven bij het uitzetten van het beleid. Op die manier kan Tienen een ‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ zijn.”