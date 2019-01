S-Plus organiseert Valentijnsbal Christian Hennuy

31 januari 2019

De seniorenvereniging van de Socialistische mutualiteiten, S-Plus, richt in samenwerking met de Socialistische Mutualiteit op donderdag 12 februari 2019 het Valentijnsfeest in van 13.30 uur tot 18 uur in zaal Manege aan het Sint- Jorisplein in Tienen. Er kan gedanst worden op de tonen van discobar “Jeep Music” en aan democratische prijzen kan frisdrank, bier of koffie verkregen worden. De rusthuizen worden niet vergeten op de 9de editie van het Valentijnsbal. Meer dan vijftig rusthuisbewoners zijn jaarlijks van de partij met hun begeleiders om een gezellige namiddag te beleven. Ooit gestart met vijftig deelnemers is dit evenement uitgegroeid tot een succesverhaal met meer dan 400 mensen op de dansvloer. Elke deelnemer gaat naar huis met een typisch Tiens verrassingspakket. “Valentijn is het feest van de geliefden. Geen beter moment in het jaar om even stil te staan en te zeggen: ‘Ik zie je graag.’ Maar ook een ideaal moment voor een leuke attentie. Precies daarom hebben we voor alle senioren een Valentijn-arrangement uitgewerkt”, aldus Gilbert Vandervelpen, regionaal coördinator. Toegang 4 euro, gratis gebak inbegrepen. Info: 016/20.88.69, 0476/29.93.87of gilbert.vandervelpen@skynet.be