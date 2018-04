S-Plus met gezondheidswandeling 16 april 2018

02u32 0

Na het succes van de vorige wandelweekenden in 2017 organiseren S-Plus en de Socialistische Mutualiteit van Brabant in april 2018 twee gezondheidswandelingen in de deelgemeenten Bost en Goetsenhoven.





Ere-burgemeester Marcel Logist zal op beide wandelingen weer fungeren als gids en kenner van de omgeving samen met een plaatselijke streekgids. De eerste wandeling vindt plaats op zaterdag 21 april. De deelnemers verzamelen om 14 uur op de Gallic-parking naast de kerk van Bost, voor een wandeling van ongeveer 9 kilometer. Op 28 april volgt de wandeling in Goetsenhoven. (HCH)