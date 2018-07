RZ trakteert op ijsjes 25 juli 2018

02u27 0 Tienen Het is warm, ook in het Regionaal Ziekenhuis van Tienen. Maar daar wordt alles in het werk gesteld om het de bezoekers, patiënten en personeel zo aangenaam mogelijk te maken.

"We zorgen voor extra water voor patiënten en medewerkers en zijn extra alert voor signalen, die kunnen wijzen op gezondheidsproblemen veroorzaakt door de hitte", zegt Karla Venken van de communicatiedienst. "De kamers worden, waar mogelijk, verduisterd, we frissen de patiënten extra op, zorgen dat ze lichte kledij dagen en adviseren welk bedlinnen ze best gebruiken. Daarnaast informeren we over het belang van voldoende water drinken, ook als je geen dorst hebt. Vooral kinderen en ouderen voelen dat zelf minder goed aan en dus moet je hen extra aanmoedigen, niet alleen in het ziekenhuis trouwens. En tot slot trakteren we iedereen regelmatig op een ijsje, dat wordt altijd geapprecieerd."





De hitte zorgde tot nu toe nog niet echt voor extra drukte in het ziekenhuis. "Het is afwachten wat de hittegolf brengt, want op de voorspelde warmste dag van deze week, namelijk vrijdag, start het stadsfestival Suikerrock. We verwachten daar vooral problemen door de combinatie hitte en alcohol", klinkt het. "Het lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt. En van alcohol krijg je bovendien sneller dorst. Veel water en andere alcoholvrije drankjes drinken is de boodschap. Er zijn twee hulpposten paraat op de festivalsite. Festivalgangers die extra medische verzorging nodig hebben, worden naar onze spoedgevallen overgebracht." (VDT)