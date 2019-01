RZ Tienen wil dit jaar starten met masterplan voor centrale ziekenhuiscampus Vanessa Dekeyzer

30 januari 2019

13u41 4 Tienen Het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen heeft een goed 2018 achter de rug. Dat zei de algemeen directeur Hans Struyven op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de Manège. “Dit zet ons verder op weg naar de ontwikkeling van een centrale ziekenhuiscampus. De gesprekken met de eigenaars op de site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus, zijn lopende en de financiële haalbaarheid en ontsluiting van de voorkeurslocatie wordt bekeken.”

Voor vragen over ontwerp is het nog wat vroeg, meent directeur Struyven. “De ontwerpfase kan pas starten na de goedkeuring van het zorgstrategisch plan voor de regio. De ziekenhuizen uit ons netwerk (RZ Tienen, AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven en UZ Leuven) stellen dit regionaal zorgstrategisch plan (RZP) op in overleg met de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg met als doel het zorgaanbod in de regio te bepalen. Dit plan wordt ingediend in het 3e of 4e kwartaal van 2019. Op basis van het RZP kunnen we aan de slag om een masterplan voor het nieuwe ziekenhuis te ontwerpen.”

Er komen heel wat uitdagingen de kant uit van het RZ Tienen. “We moeten het kwaliteitsniveau verder aanhouden. Begin juni vorig jaar, één jaar na de officiële NIAZ-audit, hebben we nog een uitgebreide nieuwe audit gedaan en die bevestigde dat onze kwaliteit bewaard blijft. En dankzij de inzet van iedereen zullen we toch een erg goed financieel resultaat hebben, wat ons verder op weg zet naar een nieuw ziekenhuis. Dat komt door de belangrijke stijging van de activiteit. De opnames namen toe met 0,5 procent, de raadplegingen met 2,5 procent en de dagopnames met 3,5 procent. Maar ook de actieplannen met besparingen hadden een duidelijk effect.”

Directeur Struyven vreesde wat voor de invulling van de functies in het ziekenhuis. “Goede medewerkers, zeker verpleegkundigen, zijn schaars op de arbeidsmarkt. Na een periode van moeilijke rekrutering, lukt het de laatste maanden beter met het aantrekken van een aantal heel sterke profielen die heel bewust en met volle goesting voor ons ziekenhuis kiezen. Maar wat ons zeker ook heel erg opvalt, is de toename in samenwerking tussen afdelingen door een enorme solidariteit en bezorgdheid voor elkaar. Spontaan wordt er onderling geïnformeerd of er hulp op een afdeling nodig is.”

En er kwam ook letterlijk hulp ‘uit de hemel gevallen’. “Inderdaad, onze congregatie van Grauwzusters werd onlangs versterkt met drie enthousiaste Congolese zusters”, aldus de directeur. “Deze nieuwe zusters Passionisten Adélaide, Laurette en Hélène wonen sinds juni met grauwzuster Juliana in het klooster van de Grauwzusters. Zij zullen zich inzetten in de zorg. Zuster Adélaide en Laurette werken al als zorgkundige op geriatrie 1 en zuster Hélène studeert nog verpleegkunde.”