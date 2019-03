RZ Tienen lanceert gloednieuwe website om kinderen voor te bereiden op onderzoek of operatie vdt

06 maart 2019

12u49 0 Tienen De kinderwebsite van RZ Heilig Hart Tienen zit volledig in het nieuw en werd uitgebreid met heel wat aantrekkelijke fotoverhaaltjes. Die helpen kinderen zich voor te bereiden op een onderzoek of een operatie, wat de stress voor een opname in het ziekenhuis vermindert.

“Een opname in het ziekenhuis is best een ingrijpende gebeurtenis”, weet hoofdverpleegkundige op pediatrie, Ine Jans. “We merken dat kinderen die weten wat er zal gebeuren, doorgaans minder bang zijn en minder stress ervaren. Als voorbereiding op een opname kunnen ouders samen met hun kind de kinderwebsite bekijken. Met leuke foto’s hebben we geprobeerd hen een zo goed mogelijke inkijk te geven in ons ziekenhuis: wie werkt er op de kinderafdeling, hoe ziet de kinderafdeling eruit, waar kun je spelen, wat gebeurt er bij een MRI-onderzoek en hoe wordt bloed geprikt?”

Speciale noden

De nieuwe site vind je terug op www.rztienen.be/kinderen en is volledig op maat van de jongere patiëntjes. Er staan ook een heleboel tips over hoe je jouw kind thuis al kunt voorbereiden en dit aangepast aan de leeftijd. Voor kinderen met autismespectrumstoornis volgt het ziekenhuis een aangepast zorgpad dat zoveel mogelijk rekening houdt met de speciale noden van het kind.

De kinderafdeling gaat nu op zoek naar een naam voor het jongetje en meisje op de kinderwebsite, de nieuwe mascottes van de kinderafdeling. Patiëntjes op de afdeling kunnen mee nadenken, maar ook kinderen thuis kunnen meedoen via Facebook.