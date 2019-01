RZ Tienen kondigt opnamestop af Vanessa Dekeyzer Tom Van De Weyer

16 januari 2019

10u57 0 Tienen De griep is in het land en dat betekent voor de ziekenhuizen in de regio een grote drukte. Maar het aantal griepgevallen blijft momenteel heel beperkt. De luchtwegeninfecties en longontstekingen daarentegen pieken en dat zorgt in het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen zelfs voor een opnamestop. “Op de dienst spoedgevallen kunnen de wachttijden door de drukte ook erg lopen”, zegt hoofdarts Luc Belmans.

“Het is al een drukke winter geweest in het ziekenhuis”, vertelt dokter Belmans. “Sinds begin januari hebben we bijna non-stop een opnamestop moeten afkondigen omdat de bedden op alle afdelingen nagenoeg allemaal volzet waren. Deze drukte is klassiek in de winterperiode. Het gaat voornamelijk om oudere mensen en kleine kinderen met een luchtweginfectie of een longontsteking. We hebben tot nu toe nog maar weinig griepgevallen gezien. Het is nog te vroeg. We zien in het ziekenhuis patiënten met griepcomplicaties meestal ook pas later, zo’n twee weken nadat de griep de ronde doet bij de bevolking.”

Elke ochtend wordt de opnamestop geëvalueerd. “Deze stop houdt in dat ambulancediensten de patiënten buiten de MUG-regio van Tienen niet naar ons ziekenhuis zullen overbrengen”, legt hoofdarts Belmans uit. “De 100-centrale bekijkt voor elke oproep waar er plaats is. Het ziekenhuis doet al het mogelijke om de geplande opnames gewoon te laten plaatsvinden.”

De drukte heeft ook een impact op de wachttijden op de dienst spoedgevallen. “Die kunnen dezer dagen erg oplopen”, waarschuwt dokter Belmans. “Het is dan ook raadzaam om voor niet-medische hulp naar de huisartsenwachtpost te gaan of het nummer 1733 te bellen.“

In het AZ Diest is er voorlopig nog geen sprake van een opnamestop, al heeft de bezetting van bedden op verschillende afdelingen wel bijna het maximum bereikt. “Overal zijn nog twee of drie bedden vrij. Deze tijd is de drukste periode van het jaar, maar het zijn niet enkel grieppatiënten die we nu ontvangen”, zegt directeur Ann Vanden Bergh. “Het meest aantal opnames dezer dagen zijn problemen met de luchtwegen, vooral bij ouderen en longpatiënten.”