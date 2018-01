RZ Tienen bracht 591 baby's ter wereld in 2017 02u33 0

Dit jaar geen nieuwjaarsbaby's, noch in het AZ Diest, noch in het RZ Tienen. In dat laatste ziekenhuis werd wel een recordaantal bevallingen geteld in 2017, namelijk 591. Dat zijn er16 meer dan het jaar ervoor. De dienst materniteit hoopt in 2018 de kaap van 600 bevallingen te mogen ronden. (VDT)