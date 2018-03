RZ Heilig Hart Tienen start met online afspraken 29 maart 2018

Voortaan kun je 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 een online afspraak maken bij een specialist. De gloednieuwe website van RZ Heilig Hart Tienen heeft namelijk een digitaal afsprakenplatform. Met een eenvoudige klik op de online afspraakknop krijg je onmiddellijk toegang tot het digitale afsprakenplatform, dat door de dienst ICT ontwikkeld werd. "Hierop zijn we best trots, aangezien we het eerste ziekenhuis zijn in de regio die hiermee start", klinkt het. De nieuwe website is te bezoeken op het gekende adres www.rztienen.be. (VDT)