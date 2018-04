RZ Heilig Hart Tienen doet mee aan Ronde van Vlaanderen 21 april 2018

02u46 0 Tienen Van 23 tot 27 april neemt het RZ Heilig Hart Tienen voor de vijfde keer deel aan de Week van de Valpreventie. Tijdens deze week vestigen ergotherapeuten en kinesitherapeuten extra aandacht op het verhoogde risico op een val bij senioren.

"We dagen de patiënten op de afdelingen acute geriatrie, geriatrie 1 en sp-locomotorisch uit om samen de Ronde van Vlaanderen te fietsen", klinkt het. "De kilometers die de patiënten die week afleggen tijdens hun kinesitherapiesessies, worden samen opgeteld. Deze zetten we uit op een kaart met het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Zo kunnen ze heel de week volgen hoe ver ze al zitten en hoeveel kilometer ze nog moeten afleggen." De geriatrische afdelingen nemen het onderling tegen elkaar op in een battle. De afdeling die op het einde van de week de meeste kilometers gefietst heeft, wint de Ronde van Vlaanderen. (VDT)