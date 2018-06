RZ Heilig Hart stapt over naar nieuw elektronisch patiëntendossier 22 juni 2018

De komende jaren gaat RZ Heilig Hart Tienen alle medische, verpleegkundige en administratieve gegevens van de patiënten beheren in een nieuw elektronisch patiëntendossier.





Het ziekenhuis koos voor het softwarepakket KWS van de firma nexuzhealth, dat onder meer ook in UZ Leuven, AZ Diest en Heilig Hart Leuven wordt gebruikt. Zo kunnen in de nabije toekomst alle specialisten van het ziekenhuisnetwerk Oost-Vlaams-Brabant makkelijk informatie over hun patiënten delen. Gisteren werd de overeenkomst met nexuzhealth ondertekend. (VDT)