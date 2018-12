Rusty Don in Pand 10 Christian Hennuy

04 december 2018

Op vrijdag 7 december om 20 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen, een optreden van Rusty Don. Het gaat om een bluestrio, met alle leden allen afkomstig uit Boutersem, het nieuwe Mississippi aan de Velpe. Ze brengen eigen nummers in de traditie van … evenals klassiekers uit de North Mississippi Hill country blues zoals RL Burnside, North Mississippi Allstars, Kenny Brown. Toegang gratis.