Ruim 10.000 man op Paardenprocessie REGENWEER HOUDT BEZOEKERS NIET WEG UIT HAKENDOVER: CHRISTIAN HENNUY

03 april 2018

02u24 0 Tienen Paasmaandag is de hoogdag in Hakendover met de paardenprocessie, de zegening van de veldvruchten en de paardengalop. De laatste jaren treft Hakendover het niet met het weer op Paasmaandag, maar dit weerhield de meer dan 10.000 bezoekers ook dit jaar niet om naar de Tiense Berg te komen voor de galop.

In de processie van Hakendover wordt de stichtingslegende van de kerk verteld, die uitgebeeld is in een houten retabel daterend uit 1405, dat zich in de kerk bevindt. De kerk werd omstreeks 690 gebouwd door drie vrome maagden. "De processie wordt geopend door Jachthoornblazers. De Die Maagden te paard, die de kerk bouwden, de 13 arbeiders die de kerk maakten, een maquette van de kerk met de Goddelijke Zaligmaker, heiligen, martelaren, het gevolg van Sint-Joris, het gevolg van hertog Jan en de apostelen, vormen de processie. Daarbij ook nog speciale roepen als de schuttersgilde Sint Barbara - Sint Joris uit Boxtel, en de harmonie Koninklijke Speelschaar uit Brugge.





Vruchtbare velden

Zonder de eigen Sint-Sebastiaansgilde en de Sint Isidorus fanfare te vergeten. In totaal een 300-tal mensen, gevolgd door de bedevaarders, met de Nederlandse broederschappen, zeker 1.500 mensen in de processie. En daarachter de ruiters te paard. De grote massa wacht de processie op boven aan de Tiense Berg. Volgens de legende zijn de velden waar de paarden over galopperen immers vruchtbaarder dan de andere", weet communicatieverantwoordelijke Liesbeth Vanhelmont.





Korenbloem

Pasen is in Hakendover een hele week feest. Er werden heel wat gelegenheidscafés ingericht: Fippe, Maures, Louie, Simons, Rafke, Imelda & Ivan, De Zaligmaker, Den Aftrap, Bamps 49 en uiteraard ook het vaste café 'Welkom'. "Dit is de eerste Pasen in Hakendover zonder het café 'Korenbloem' dat in februari van dit jaar afbrandde en waarbij 'Kozze' het leven liet. Er worden in Hakendover nog veel vragen gesteld over het gebeurde en de toekomst van het gebouw", aldus coördinator Johan Dewolfs. De afgebrande Korenbloem stond nu verscholen achter een hotdogtent en een schietkraam van de kermis. Iets verderop, vlak over de kerk, opende Michel ' Boulie' Lenaerts, een nieuw gelegenheidscafé 'De Zaligmaker'.





"Vorig jaar was dit nog een bakkerij. We hebben het gekocht om in te richten als gelegenheidscafé, met de bedoeling er in de toekomst misschien een weekendcafé van te maken. Omdat er geen Korenbloem meer is, mochten we hier meteen al de gilden ontvangen", aldus Boulie.





Sommige gelegenheidscafés blijven nog open tot de zondag na Pasen, want het is nog een hele week kermis in Hakendover.