Roze zak wordt aan huis opgehaald 02u27 0 Tienen EcoWerf zal de roze zak, bestemd voor zachte plastics, vanaf volgende maand om de zes weken aan huis ophalen.

Zachte plastics worden in Tienen sinds vorig jaar ingezameld via de roze zak. Maar die moeten de inwoners voorlopig nog zelf naar het containerpark brengen. Maar daar komt vanaf januari dus verandering in. Dan haalt EcoWerf de zakken om de zes weken op aan huis.





De roze zakken zijn te koop aan het onthaal in het stadhuis en in de Streekshop, Brico, Carrefour, Carrefour Market - Mestdagh, Colruyt, Delhaize Darcq - Boterbloem, Delhaize Kumtich, Smatch en Carrefour Express. Voor een rol van tien zakken betaal je 2,5 euro.





De eerste ophalingen van de roze zak vinden plaats op maandag 8 januari (sector 2) en woensdag 10 januari (sector 1 - centrum). Bpost heeft intussen ook de afvalkalender voor volgend jaar al in Tienen verspreid. Wie de kalender niet ontvangen heeft, kan die afhalen aan het onthaal in het stadhuis. (VDT)