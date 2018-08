Rotary schenkt cheque aan Klaproos 04 augustus 2018

Hospice 'De Klaproos' is een nieuw zorginitiatief van de Alexianen Zorggroep Tienen om mensen die uitbehandeld zijn in de best mogelijke omkadering waardig te laten sterven. Rotary Club Tienen heeft zich van bij het begin achter dit project geschaard en een jazzconcert georganiseerd voor meer dan 300 mensen. De opbrengst bedroeg 7000 euro en die checque werd in het Kouterhof in Hoegaarden overgemaakt aan de verantwoordelijken van de 'De Klaproos'.





(HCH)