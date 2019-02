Rondleiding in de StadsAkker Christian Hennuy

15 februari 2019

Op zaterdag 16 februari en zondag 24 februari, telkens van 11 uur tot 13 uur zijn er rondleidingen in de StadsAkker aan de Houtemstraat 115 in Tienen. Op de StadsAkker kan men, op aangeven van boer Wannes, groenten, kruiden en kleinfruit komen oogsten. Men betaalt hiervoor een jaarlijks oogstaandeel. Stadsboer Wannes vertelt graag over de aanpak, de verschillende soorten groenten, kruiden en kleinfruit. De StadsAkker is te bereiken aan de achterzijde van het Sint-Jansziekenhuis. Info en reservatie: http://stadsakker.be/formulier/