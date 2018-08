Romy zorgt voor viergeslacht 23 augustus 2018

02u23 0

Julia Boffé uit Neerlinter is de trotse overgrootmoeder geworden van Romy Matterne, die op 23 juli geboren werd. Met de komst van de baby is er meteen ook een viergeslacht in de familie. Dat wordt verder aangevuld door mama Anneleen Vancauthem uit Tienen en grootmoeder Gerarda Holsbeeks, woonachtig in Neerlinter.





(VDT)