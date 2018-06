Rommelmarkt Meerstraat 15 juni 2018

Zaterdag kan je een rommelmarkt in de Meerstraat in Goetsenhoven bezoeken. Hiervoor wordt deze straat tussen 9 en 21 uur afgesloten voor het verkeer tussen de Wulmersumsesteenweg en het Meerveld. Een omleiding is voorzien langs de Ranshovenstraat. (VDT)