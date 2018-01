Roger Van Geerteruy neemt na 25 jaar afscheid van Voka 27 januari 2018

03u44 0 Tienen Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voka en de Businessclub2000 in de Manège werd afscheidnemend voorzitter Roger Van Geerteruy in de bloemetjes gezet.

Van Geerteruy kan met zijn kwarteeuw als voorzitter van Voka Regio Tienen een indrukwekkend palmares voorleggen. Het was kersvers voorzitter Walter Kestens die Van Geerteruy bedankte. "Vandaag sta ik hier als nieuwe regiovoorzitter van een succesvolle afdeling", sprak Kestens. "Dat hebben we te danken aan één man." Daarop brak er een warm applaus los voor Roger Van Geerteruy en zijn vrouw, die hem al die jaren vaak vergezelde.





Voor Roger zelf was het zichtbaar een moeilijk moment. "Dit had ik niet verwacht", klonk het geëmotioneerd. Hij wenste de nieuwe voorzitter en zijn team alvast veel succes. "En uiteraard blijf ik lid van Voka." (VDT)