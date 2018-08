Roel zoekt persoon die trouwring terugvond op Rock Werchter 07 augustus 2018

Roel Van Espen uit Tienen is als 'sloddervos' wel regelmatig naar iets op zoek. Nu zoekt de man de eerlijke vinder van de trouwring die hij op Rock Werchter kwijtspeelde, maar onverwacht dus ook terugkreeg.





"Geen flauw idee hoe ik het heb klaargespeeld, maar op dag één van het vierdaagse festival ging ik wel met mijn vrouw, maar zónder trouwring naar huis", vertelt de 47-jarige Tienenaar. "Zonder al te veel hoop gingen we 's anderendaags te rade bij de 'Lost & Found'-stand van het festival. Maar helaas, mijn trouwring was er niet binnengebracht. Ik besefte dat ik de ring wellicht nooit nog zou terugzien."





Tot Roel nu toch plots telefoon kreeg. "Van de gemeente Rotselaar: dat ze een gevonden gouden ring hadden binnengekregen. Met daarin de namen 'Karen en Roel', én onze trouwdatum 5 december 1998. Erg mooi dat mensen tegenwoordig nog de moeite doen om sloddervossen als mezelf hun spullen terug te bezorgen."





Roel wil de eerlijke vinder dan ook graag persoonlijk bedanken. "Alleen weet ik niet wie de ring vond en ook nog eens binnenbracht. Als hij zich meldt, mag hij sowieso op een kleine attentie rekenen." De eerlijke vinder kan zich melden via roel.van.espen@icloud.com.





