Rode Kruis reikt erekens uit

Bij het Rode Kruis Tienen werden eretekens uitgereikt aan Geert Vermaelen en Frank Godefridis. Geert kreeg voor 25 jaar dienst een gouden medaille, terwijl Frank voor 20 jaar dienst de 2de barette op de zilveren medaille ontving. De taak van deze vrijwilligers is zeer divers: op het terrein mensen ter plaatse helpen, noodhulp bieden bij rampen, EHBO toepassen en hartmassage, donoren begeleiden bij bloedgiften, kinderen helpen bij hun huiswerk, mensen in woonzorgcentra afleiding bezorgen, of mensen die niet op vakantie kunnen toch een fijne zomertijd bezorgen.





