Rode Kruis neemt mobiele hulppost in gebruik

Het Rode Kruis Tienen heeft een mobiele hulppost in gebruik genomen. Die is goed voor een investering van 92.000 euro. "Dankzij deze mobiele hulppost hoeft er niets meer te worden opgebouwd of afgebroken bij interventies en moeten we achteraf de tenten niet laten drogen. Zowel voor onze vrijwilligers als voor de mensen die verzorgd worden is een mobiele hulppost veel comfortabeler", aldus de Tiense Rode Kruisvoorzitter Laurence Poleunis. De sleuteloverhandiging gebeurde in de garage bij Claes & Zonen Tienen. Voormalig afdelingseconoom van de afdeling Freddy Lochkamper overhandigde de sleutels aan de nieuwe econoom Geert Hottat.





