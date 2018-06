Rode Duivels-actie voor goede doel is schot in de roos 25 juni 2018

02u27 0

De actie Het Goede Doel, een initiatief van De Gouden Schaar, Lingerie Plaza, Cacao Fashion en Schoenen Huysecom was zaterdagnamiddag op de Veemarkt in Tienen een groot succes. Voor, tijdens en na de tweede wedstrijd van De Rode Duivels, een wedstrijd die live kon gevolgd worden op een goed volgelopen en zeer sfeervolle Veemarkt, kon iedereen voor een halve euro op doel schieten. In de goal hingen vier rode duivels, met kortingpercentages van twintig, dertig, veertig en vijftig procent. Wie raak trof, kon zijn gewonnen percentage verzilveren in een van de deelnemende winkels. Er werd meer dan 300 keer op doel geschoten. Fe actie bracht liefst 170,5 euro op voor Bezorgd om Mensen, een organisatie die zich het lot van kansarmen in de Tiense samenleving behartigt. (VDT)