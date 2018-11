Ringen en halsketting gestolen. Kristien Bollen

30 november 2018

12u27 0

Bewoners van een huis in de Kapucijnenstraat in Tienen stelde gisterenavond bij hun thuiskomst rond 17.35 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De dieven konden via het terras een schuifdeur bereiken die ze forceerden. Een bloempot werd aan de kant geschoven en de dieven klommen de woning binnen. Alles werd doorzocht, kasten en lades geopend en de inhoud op de grond gekieperd. Op het eerste zicht werden er drie ringen en een halsketting gestolen.