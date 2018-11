Ridders van Brunengeruz klaar voor carnaval Christian Hennuy

11 november 2018

Bij de Ridders van Brunengeruz is het carnavalsseizoen gestart, met herstructureringen in het bestuur. Er is geen voorzitter meer, maar Marcelle Saen kreeg de titel feestleider, en Agnes Uyttebroeck die van hoofdleider. Er werd voor de 6de maal een erebrunengeruzer aangesteld. Ditmaal ging de titel postuum naar Gerard Vlasselaers. Isabelle Vanroelen werd vrouwe van Brunengeruz en kreeg de Zilveren Nar, terwijl de Euronar naar Mizze Vandersteen en Patrick Goyens ging. Marcelle Saen kreeg nog een eredoctoraat bij de Kasseistampers in Aarschot. Hoogtepunt van het carnavalseizoen in Tienen wordt de stoet op zaterdag 2 maart. De Ridders van Brunengeruz nemen daarbuiten ook nog deel aan zes andere stoeten.